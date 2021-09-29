Kayıp evladının yolunu 34 yıldır gözlüyor

İlçeye bağlı Saraycık köyünde yaşayan Fatma ve Mürsel Kurtarıcı'nın 8 çocuğundan Nami, 20 yaşındayken "Bahçeye gidiyorum." diyerek evden ayrıldı.
Bahçedeki patates ekili alana köstebekler için tuzak kurduktan sonra akşam eve dönmeyen Nami Kurtarıcı'yı bulmak için o dönem başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Arama çalışmaları, ailenin başvurusu üzerine 2 yıl sonra 1989 yılında yeniden başlatıldı ancak yine olumsuz sonuçlandı.
Evladının hasretiyle yıllardır gözyaşı döken anne Fatma Kurtarıcı, aradan geçen 34 yıla rağmen oğlunun bir gün döneceği umuduyla hayata tutunuyor.
Fatma Kurtarıcı, AA muhabirine, ramazan ayında oğlunun kaybolduğunu, akşam eve dönmemesi üzerine her yerde aradıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.
Oğlunu son olarak bir akrabasının gördüğünü ve ona "Irmağın kenarına gidiyorum." dediğini anlatan Kurtarıcı, "Nüfus cüzdanı hala evde duruyor. Sesimizi duyuyorsa çok özledik, durmasın gelsin. Geleceği günü umutla bekliyoruz. Evlat hasreti çekiyoruz, çok zor. İki kere felç geçirdim. Şimdi de ayaklarımdan yürüyemiyorum." dedi.
Kayıp acısının çok farklı olduğunu dile getiren Kurtarıcı, "Aç mı, derelerde mi, tepelerde mi, çalıştığı adam aç mı koyuyor? Çok zor. Ölmüş olsaydı giderdim mezarının başına iki taş koyar, dua okurdum." diye konuştu.
Anne Kurtarıcı, yetkililerden evladının bulunması için yardım istedi.
Nami Kurtarıcı'nın ağabeyi Şevket Kurtarıcı (59) ise kardeşinin bulunmasını beklediklerini belirterek, "Çok yeri aradık fakat 34 yıldır bulamadık. Ne ölüsü, ne de dirisi ortada. Yetkililerin yardımcı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kayıp kardeşi adına SGK'den 7 bin 418 lira genel sağlık sigortası prim borcu yazısı geldiğini de anlatan Kurtarıcı, mahkemeye gaiplik başvuruları yapmadıkları için bu cezanın geldiğini öğrendiğini aktardı.
Kurtarıcı, cezanın gaiplik başvurusunun ardından silineceğinin kendilerine iletildiğini de sözlerine ekledi.
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