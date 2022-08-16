Kayıp eski belediye başkanından acı haber

Ortaköy Mahallesi'nin belde statüsünde olduğu dönemde 2004-2009 yıllarında belediye başkanlığı yapan ve dün sabah evinden ayrılmasının ardından geri dönmeyen 72 yaşındaki Duranoğlu'nun yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

112 Acil Sağlık ekipleri, aramalar sonucu evinin yakınında 5 metre yüksekliğindeki ahşap köprünün altında hareketsiz bulunan Duranoğlu'nun öldüğünü belirledi.

Köprünün kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan eski başkanın cenazesi, ikindi vakti Ortaköy Mahallesi Camisinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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