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        Haberler Bilgi Yaşam Kayıp Ece Gürel bulundu mu, son durum nedir? Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel nerede?

        Kayıp Ece Gürel bulundu mu, son durum nedir? Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel nerede?

        Kayıp Ece Gürel ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peyzaj mimarı olan Ece Gürel Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj göndermiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Gürel'in en son telefonuna ve bazı kişisel eşyalarına ulaşıldı. Arama çalışmaları ise devam ediyor. Peki Kayıp Ece Gürel bulundu mu, nerede, son durum nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:36
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        • 1

          İstanbul'da 2 Mart Pazar gününden beri haber alınamayan peyzaj mimarı 35 yaşındaki Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yapılan çalışmalarda genç kadının evden çıktıktan sonra hangi yol istikameti ve hangi araçlara bindiğine dair güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı. Peki Kayıp Ece Gürel bulundu mu, son durum nedir? Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel nerede?

        • 2

          ECE GÜREL BULUNDU MU?

          Ece Gürel henüz bulunmadı. İstanbul Kağıthane’deki evinden Belgrad Ormanı’na gitmek için ayrılan ve 3 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı Ecel Gürel’i arama çalışmaları sürüyor.

          Ece Gürel’i arama çalışmaları polisle başlarken AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve çok sayıda gönüllü arama çalışmalarına katılıyor.

        • 3

          ECE GÜREL OLAYI NEDİR?

          İstanbul’da Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyen ve üç gündür haber alınamayan Ece Gürel’le ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

          Yapılan çalışmalarda genç kadının evden çıktıktan sonra hangi yol istikameti ve hangi araçlara bindiğine dair güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı.

          Yapılan çalışmalarda Ece Gürel'e ait güvenlik kamera görüntüleri tek tek bulundu. Evden çıkan Gürel en son ormanlık alanda kameraya takılıyor.

          OTOBÜSTEN 12.56’DA İNİYOR

          Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 2 gündür sürdürülen kayıp Ece Gürel’in bulunması çabası birçok birimi harekete geçirdi. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde, Ece Gürel’in evden çıktığı ilk görüntülere elde edildi. Ardından yapılan çalışmalarda bindiği otobüse ait görüntülere ulaşıldı. Oturduğu Gültepe’den Belgrad Ormanı’na gitmek için bindiği otobüste görülen genç kadın otobüsten saat 12.56’da inerken görülüyor.

        • 4

          SON GÖRÜNTÜSÜ ORMANLIK ALAN

          Devam eden görüntü incelemelerinde genç kadının ormanlık alana doğru yürüdüğü görülüyor. Ardından en son ormanlık alanda yürürken görülen Ece Gürel cep telefonunu çıkartıp bakarak yürümeye devam ediyor. Elde edilen bu görüntülerin ardından cep telefonu ve bazı eşyaları bulunan genç kadının arama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

          KİŞİSEL EŞYALARI BULUNDU

          Kağıthane Gültepe Mahallesindeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanına gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

          İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendinde dalış yaparak çalışma gerçekleştiriyor.

          Ekiplerin kızılötesi dron ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi.

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