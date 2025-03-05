Kayıp Ece Gürel bulundu mu, son durum nedir? Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel nerede?

ECE GÜREL OLAYI NEDİR?

İstanbul’da Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyen ve üç gündür haber alınamayan Ece Gürel’le ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda genç kadının evden çıktıktan sonra hangi yol istikameti ve hangi araçlara bindiğine dair güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalarda Ece Gürel'e ait güvenlik kamera görüntüleri tek tek bulundu. Evden çıkan Gürel en son ormanlık alanda kameraya takılıyor.

OTOBÜSTEN 12.56’DA İNİYOR

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 2 gündür sürdürülen kayıp Ece Gürel’in bulunması çabası birçok birimi harekete geçirdi. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde, Ece Gürel’in evden çıktığı ilk görüntülere elde edildi. Ardından yapılan çalışmalarda bindiği otobüse ait görüntülere ulaşıldı. Oturduğu Gültepe’den Belgrad Ormanı’na gitmek için bindiği otobüste görülen genç kadın otobüsten saat 12.56’da inerken görülüyor.