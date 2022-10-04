Bir günde bulundu

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 500'üncü bölümünde; Ali Kamanalp 9 ay önce Dürdane Kamanalp ile evlendi. Ali Kamanalp, 83 gündür kayıp Dürdane Kamanalp'ı bulmak için Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurdu. Programın ekibi, Dürdane Kamanalp'ı 1 günde buldu.

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