Alınan bilgiye göre, ailesi 12 yaşındaki ikiz kızları Belinay ve Emine Buğlem Cankurt'u Kürebeli Yaylası'ndaki dedesine bıraktı.

AA'nın haberine göre, yaylada gezdiği sırada kaybolduğu iddia edilen Emine Buğlem Cankurt'u aramak için çalışma başlatan ailesi ve vatandaşlar, bir gölet çevresinde kıza ait kıyafetler görünce suya girdi.

Gölette Cankurt'un cansız bedenini bulan vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Cankurt'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.