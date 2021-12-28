Kayıp çocuk su kuyusunda bulundu

İHA

Batman’ın Beşiri ilçesi Beşpınar köyünde 2 yaşındaki S.G., dün evinin çevresinde oyun oynarken ortadan kayboldu.

Ailenin haber vermesiyle jandarma ekipleri ile arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda S.G.'nin evine yakın yerde bulunan su kuyusuna düştüğü tespit edildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde S.G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. S.G., otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.