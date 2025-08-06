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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp Aziz Burak'ın cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranan Aziz Burak'ın cansız bedeni bulundu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Aziz Burak Çevik, tren garı yakınında ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 17:58 Güncelleme: 06.08.2025 - 17:58
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        Kayıp Aziz Burak'ın cansız bedeni bulundu
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ailesinin kendisinden haber alamayınca dün kayıp ihbarında bulunduğu Aziz Burak Çevik (17) için polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

        Yapılan çalışmalar sonucu Çevik'i Numuneevler Mahallesi'ndeki tren garı çevresinde cansız bedeni bulundu.

        Çevik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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