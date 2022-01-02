Kayıp avcıdan acı haber

İHA

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, dün öğle saatlerinde evinden ava gitmek için ayrılan Halil İbdahim Doğruk'dan (51) bir daha haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine jandarma, AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Büyük Ayı Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), ANDA Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği (İHH) ekipleri hızla bölgeye hareket etti.

Başlatılan arama çalışmasının ilk saatlerinde kayıp avcıya ait araç bölgede bulundu. Aracının bulunmasının ardından AKUT Eskişehir ekibi termal drone talebinde bulundu. Ankara'da bulunan AKUT Arama Kurtarma Derneği termal özellikli insansız hava aracı ile AKUT Ankara ekibi gönüllüleri bölgeye gelerek, çalışmaya katıldı.

Gece başlayan arama çalışmaları sonucunda ekipler, sabah 09.30 sıralarında Numanoluk Mahallesi Avlak mevkiinde Doğruk'un cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Doğruk'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.