Kayıp avcı gölet kenarında bulundu

İHA

Olay, Burdur ili Yeşilova ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan Ahmet Tokcan ile Burdur'un Yeşilova ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan kardeşi Nuri Tokcan, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Sırçalık Mahallesi'nde buluşarak avlanmak için araziye çıktı.

Bir süre sonra birbirinden ayrılınca dağlık alanda kaybolan kardeşlerden Nuri Tokcan eve döndü. Kardeşi Ahmet Tokcan'ın eve dönmemesi üzerine jandarma ekiplerine ihbarda bulunan Nuri T., jandarma ekipleri ile birlikte kardeşini aramaya çıktı.

Jandarma ekipleri arazinin büyük olması üzerine Denizli ve Burdur ilinden Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerine haber verdi. Her iki ilden çıkış yapan arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına başlarken, kayıp avcı Ahmet Tokcan'dan acı haber geldi. Ahmet Tokcan'ın cansız bedeni Güney ilçesi üzerindeki sulama göledine yakın alanda bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde yaşayan ve bir seyahat firmasında şoför olarak çalışan Ahmet Tokcan'ın soğuktan donarak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Tokcan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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