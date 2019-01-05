05 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaybolan anne ile kızının dramı 2006 yılında Meryem Tahnal'ın (35),kocasının kendisini sattığını iddia ederek İzmit’teki baba evine dönmesiyle başladı. Ancak kocası Meryem’in peşini bırakmadı. Büyük tartışmalar yaşandı ve Meryem'in babası Harun Palu, damadını öldürdü. İşlediği cinayetten baba Harun Palu 7 yıl hüküm giydi. Cinayetin ardından öldürülen eşin akrabaları, Meryem ve ailesinin peşine düştü.
BİR MİNİBÜSÜN İÇİNDE YAŞADILAR
Meryem, çocuğu ve 4 aile bireyiyle bir servis aracının içinde yaşamaya başladı. Sürekli yer değiştiren aile bir eve yerleşmedi. Takvimler 2008 yılının aralık ayını gösterdiğinde Meryem, yaşadığı araçtan dışarı çıktı. Ardından kayıplara karıştı. İki çocuk annesi kadının izine 10 yıl boyunca hiç kimse rastlamadı. Meryem’in kaybolmasından bir yıl sonra kızı Melike’yi ise iddiaya göre amcası Halit Tahnal gelip aldı. Ancak Melike’den de 9 yıldır haber alınamıyor.
SAHİLDE ARADILAR SONUÇ ÇIKMADI
DHA'da yer alan habere göre Meryem'in anne ve babası Harun ile Havva Palu çifti, 2011'de polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik bölgesine gömüldüğünü söyledi. Bunun üzerine o yıl Tütünçiftlik sahilinde iş makineleriyle yapılan aramadan sonuç çıkmadı.
2 DÖNÜM ARANDI AMA YİNE BULUNAMADI
Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer, geçen gün katıldığı bir televizyon programında, anne-kızın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü ve yeri bildiğini ileri sürdü. Bu iddianın ardından harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün ve dün kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı. Köpeklerle yapılan arama çalışmalarının ardından arazide, Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın cesetlerinin bulunması için kazı çalışması başlatıldı. İki iş makinesi ile yaklaşık 2 dönüm arazi üzerinde yapılan çalışmada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Çalışmanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
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