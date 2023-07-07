Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamın otomobilde cansız bedeni bulundu

        Adana'da hakkında kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası Hamit Sinmeç, iki gün sonra park halindeki otomobilde ölü bulundu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 14:16
        Kayıp Alzheimer hastası otomobilde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası Hamit Sinmeç (78), otomobilde ölü bulundu.

        Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işçi, dün saat 15.30 sıralarında park halindeki otomobilde hareketsiz birini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        Ekipler, hareketsiz yatan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazenin, 2 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası Hamit Sinmeç'e ait olduğu tespit edildi. İlk incelemede, Sinmeç'in vücudunda herhangi bir darp, yara, kesici ya da ateşli alet izine rastlanmadığı belirlendi.

        Cenaze, otopsi işlemleri sonrası kılınan namazın ardından Suluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        #adana haberleri
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Arda Güler imzayı attı!
        Arda Güler imzayı attı!
        Tutuksuz müteahhit kardeşlere 90'ar yıla kadar hapis istemi!
        Tutuksuz müteahhit kardeşlere 90'ar yıla kadar hapis istemi!
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Zampuan!
        Zampuan!
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        İstanbullular bu gece serinleyecek
        İstanbullular bu gece serinleyecek
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Toplu sözleşme imzalandı
        Toplu sözleşme imzalandı
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Beşiktaş'ta 'matador' sürprizi!
        Beşiktaş'ta 'matador' sürprizi!
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        "Etek giydik, eğlendik"
        "Etek giydik, eğlendik"