Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Tokat'ta kaybolan Alzheimer hastası Ömer Koç'un (89) cansız bedeni bulundu.

AA'nın haberine göre, Niksar ilçesi Sorhun köyünde yaşayan Alzheimer hastası Ömer Koç'un evde olmadığını fark eden yakınları, yaşlı adamı aramaya başladı. Koç, arama çalışmaları sonucu köyün sulama göleti kenarında hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Çağrılan jandarma ile sağlık ekiplerinin incelemesinde Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Koç'un cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

*Fotoğraflar: DHA