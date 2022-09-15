Kayıp alzheimer hastası ölü bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan alzheimer hastası, ölü bulundu.

Osmancık ilçesi Çay Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde ayrılan Mustafa Gülmez'in (75) dönmemesi üzerine ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucu Gülmez, Eymir Mahallesi'ndeki sulama kanalında ölü bulundu. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Gülmez'in cansız bedeni, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.