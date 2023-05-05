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Kayıp 3 kişiyi bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi

Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan araçta bulunan 3 kişinin bulunması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin bu kapsamda suyun sığ olduğu noktalara çelik ağlar yerleştirdiği öğrenildi

Giriş: 05.05.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Tunceli'de kayıp 3 kişi için suya çelik ağlar yerleştirildi! - Güncel son haberler
AA

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için ekiplerce bazı noktalara çelik ağlar yerleştirildi.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) aranmasında 15. güne gelindi.

Mehmet Can Demiral
Mehmet Can Demiral

SU ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI KULLANILIYOR

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara emniyet, jandarma, itfaiye, sivil toplum kuruluşları, belediye ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 personel katılıyor.

Azad Demiral
Azad Demiral

Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sondalama tekniği ve row (su altı görüntüleme cihazı) ile su altını, ağaç köklerini ve kaya diplerini kontrol ediyor.

Bölgede Munzur Çayı'nın debisinin düşmesiyle ekipler, Mavi Köprü ve Kemerbel civarında suyun sığ olduğu noktalara çelik ağlar yerleştirdi.

Baran Aslantaş
Baran Aslantaş

Jandarma, itfaiye ve emniyet bünyesinde görevli dalgıçlar da belirli aralıklarla ağların bulunduğu alanları inceleyerek kayıp 3 genci bulmaya çalışıyor.

NE OLMUŞTU?

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında su altında kalan araca ulaşarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.

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