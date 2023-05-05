Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için ekiplerce bazı noktalara çelik ağlar yerleştirildi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara emniyet, jandarma, itfaiye, sivil toplum kuruluşları, belediye ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 personel katılıyor.

Bölgede Munzur Çayı'nın debisinin düşmesiyle ekipler, Mavi Köprü ve Kemerbel civarında suyun sığ olduğu noktalara çelik ağlar yerleştirdi.

Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sondalama tekniği ve row (su altı görüntüleme cihazı) ile su altını, ağaç köklerini ve kaya diplerini kontrol ediyor.

Jandarma, itfaiye ve emniyet bünyesinde görevli dalgıçlar da belirli aralıklarla ağların bulunduğu alanları inceleyerek kayıp 3 genci bulmaya çalışıyor.

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında su altında kalan araca ulaşarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.