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Eşiyle barışmaya gittiği evde kayınvalidesini öldüren damadın cezası belli oldu

Denizli'de boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya gittiği evde kayınvalidesini öldüren damadın yargılandığı davada mahkemeden karar çıktı

Giriş: 15.05.2023 - 18:23 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de kayınvalidesini öldüren damadın cezası belli oldu - En son haberler
İHA

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde 05 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan olayda Aydın Adlım (33), eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) sorumlu tuttu. Adlım, olay günü boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin evine gitti.

Burada kayınvalidesi Sultan Duran ile tartışan Aydın Adlım, aracının arka koltuğundan av tüfeği çıkararak üç el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar kayınvalideye, komşularının torunu olan Ahmet Duran'a (14) ve Atalay Adlım'a (3) isabet etti.

Kaynana Duran saçmaların başına ve göğsüne gelmesi nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı ve ambulansta hayatını kaybetti. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken, kaçan katil damat Isparta'da jandarma tarafından yakalandı.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden cinayetin yargılamasında damat kendini "Ben mağdurum, 9 yaşındaki çocuğumu 18 aydır görmüyorum" diyerek savunup olayın tasarlanmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti davanın karar duruşmasında zanlı Aydın Adlım'ı, "kasten öldürme suçundan" müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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