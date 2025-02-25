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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınpeder, damadını vurdu | Son dakika haberleri

        Kayınpeder, damadını vurdu

        Kocaeli'de aralarında ailevi meselelerden dolayı husumet bulunan A.G. ile kayınpederi Y.K. trafikte karşılaştı. Y.K, otomobilinden damadı A.G.'nin bulunduğu araca doğru tabancayla ateş açtı. Olay yerinde 9 boş kovan bulunurken, kurşunların bel altına isabet etmesi neticesinde damat A.G. yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 00:52 Güncelleme: 25.02.2025 - 01:49
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        Kayınpeder, damadını vurdu
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Y.K., trafikte karşılaşıp, tartıştığı damadı A.G.’yi tabancayla vurdu. A.G. hastaneye kaldırılırken, Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Gebze ilçesi İnönü Mahallesi, Şehit Arslan Kulaksız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden ailevi meseleler nedeniyle tartışan Y.K. ve damadı A.G., trafikte seyir halindeyken karşılaştı.

        Burada çıkan tartışmada Y.K., otomobilinden damadı A.G.’nin bulunduğu araca doğru ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği A.G. yaralanırken, Y.K. ise olay yerinden kaçtı.

        9 BOŞ KOVAN BULUNDU

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde 9 adet boş kovan buldu.

        Saldırıyı gerçekleştiren Y.K. polis ekiplerince yakalanıp, polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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