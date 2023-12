Kayınpeder, damadını ve damadının kardeşini vurdu

REKLAM advertisement1

Kocaeli'deki olay, Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'taki 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa. S. ile kayınpederi M.Y. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. M.S.'nin kardeşi Osman S.'nin de dahil olduğu tartışma büyüdü. Olayın devamında M.Y. tabancayla Mustafa S. ve Osman. S.'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Mustafa S. ile Osman S. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kayınpeder M.Y. ise kaçarak uzaklaştı. İki kardeş apar topar araçla, özel bir hastaneye götürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dairede ve sokakta incelemelerde bulundu. M.Y. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan, Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili incelme sürüyor.