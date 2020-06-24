Kayınbiraderini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Buğday ile taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık, olayın kazara meydana geldiğini belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Elbistan kırsalındaki Beştepe Mahallesi'nde geçen yıl ağustosta arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirtilen kavgada kayınbiraderi İbrahim Durak'ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ali Buğday tutuklanmıştı.