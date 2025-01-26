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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınbiraderi kurşun yağdırdı! | Son dakika haberleri

        Kayınbiraderi kurşun yağdırdı!

        İstanbul Kağıthane'de bir kişi, ablasıyla tartışan eniştesini silahla vurup öldürdü. Olaydan sonra yakalanan şüpheli Kerem Emir K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 26.01.2025 - 10:41
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        Kayınbiraderi kurşun yağdırdı!
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        Kağıthane'de Kerem Emir K. (34), boşanma aşamasında olan ablasının tartıştığı eşi Şahin Ekmen’i (48) silahla 3 yerinden vurarak ağır yaraladı.

        DHA'nın haberine göre hastaneye kaldırılan Ekmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra Eyüpsultan’daki evinde Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Kerem Emir K. ise tutuklandı.

        Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 15.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde bulunan bir binanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Şahin Ekmen ile eşi arasında tartışma çıktı. Ablasının telefonla haber vermesi üzerine kardeşi Kerem Emir K. eve geldi.

        ENİŞTESİNİ 3 YERİNDEN VURDU

        Burada eniştesi Şahin Ekmen ile Kerem Emir K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silahını çeken Kerem Emir K. ablasının gözü önünde eniştesi Şahin Ekmen’e ateş açtı. Göğsünün altından, karın boşluğundan ve bacağından 3. kurşunla ağır yaralanan Şahin Ekmen, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kerem Emir K. ise evden çıkarak kaçtı.

        ABLASIYLA TARTIŞAN ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ

        Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şahin Ekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

        KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kerem Emir K.’nın Eyüpsultan’da olduğunu tespit etti. Saklandığı adrese baskın yapan polis, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Kerem Emir K., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Kerem Emir K., “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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