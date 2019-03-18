Ordu'da kayınbabasını öldürüp cansız bedenini ormana bıraktığı iddia edilen damat gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölköy ilçesi Alanyurt Mahallesinde fırıncılık yapan Özkan Ö. (25) ile Toplum Yararına Programları kapsamında ilçe belediyesinde çalışan kayınbabası Yılmaz Damar (55) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Özkan Ö. tüfekle öldürdüğü kayınbabasının cansız bedenini Mesudiye ilçesindeki ormanlık alana bıraktı.

Gürgentepe ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan Özkan Ö. suçunu itiraf ederek, kayınbabasının cansız bedenin yerini söyledi. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada 3 çocuk babası Damar'ın cansız bedenine ulaştı.

Yılmaz Damar'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.