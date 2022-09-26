Kayığı kıyıya vuran balıkçı aranıyor

DHA

Kastamonu'da, dün balığa çıktıktan sonra kaybolan balıkçı Doğan Çelen'i (39) arama çalışmaları sürüyor.

Balıkçı Doğan Çelen, dün İlyasbey köyündeki limandan denize açıldı. Kendi teknesi ile balık tutmak izin açılan Bayram Zengin ise Çelen'in teknesini Kerempe Feneri yakınındaki kayalıklarda gördü. Çelen'i bulamayan Zengin, limana dönerek jandarmaya bilgi verdi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

ARKADAŞLARI DA EKİPLERE DESTEK VERDİ

Aramalardan ilk gün sonuç alınamadı. Doğan Çelen için 2'nci günde de helikopterle hava destekli arama yapıldı. Şişme botlarla denize açılan su altı arama- kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, karadan da sahil şeridinde çalışma yapıldı.

Çelen'in balıkçı arkadaşları da tekneleri ile denize açılarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Doğan Çelen'in babası, limanda bekleyerek arama çalışmalarını takip etti.