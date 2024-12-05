"Kaygılıyız" tartışması

Aralarında yazar, şair, gazeteci ve akademisyenlerin bulunduğu bazı isimler "Kaygılıyız" adlı bir bildiriye imza attı. Bildiride CHP'nin de dahil olduğu normalleşme süreci de eleştirildi.

32 ismin imzasının yer aldığı bildiride, "Başta muhalefet partileri olmak üzere, sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler, sanatçılar, yazarlar, bilim insanları, temelde yaşam hakkı ve özgürlükleri önceleyen, kısaca normalleşmeyen herkesi bu sese ortak olmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, "Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyum atayan, halkın belediyelerinin önüne polis barikatı kuran, kurmaca suçlarla yeni mağduriyetler yaratan, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan, seçilmiş milletvekili Can Atalay’ın seçilme hakkını, ona oy veren on binlerce Hataylının seçme hakkını gasp eden Anayasa'yı hiçe sayan bir hukuk sisteminden kaygılıyız" denildi.

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ATAOL BEHRAMOĞLU İMZASINI ÇEKTİ Paylaşılan bildiride imzası olan Şair Ataol Behramoğlu da X hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Normalleşme" ifadesi nedeniyle bildiriden imasını çektiğini belirtti. Behramoğlu, "Kaygılıyız' başlıklı bildiri, uyarıma karşın, yersiz ve gereksiz polemiğe yol açacak olan 'normalleşmeyen herkes' sözcükleri çıkarılmaksızın yayınlanmıştır. Bu durumda, eleştirilerine katılmak bir yana onları eksik bile bulduğum bildiriden imzamı çekmek zorundayım" dedi.

TOPLAM 6 İSİM İMZASINI GERİ ÇEKTİ Öte yandan Behramoğlu dışında Mustafa Gazalcı, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Barış İnce ve Berkant Gültekin'in de imzasını geri çektiği öğrenildi.