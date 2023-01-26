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Haberler Dünya

Kaydedilen en yakın karşılaşma: 2023 BU, Dünya'nın yakınından geçecek

Kamyon büyüklüğündeki 2023 BU adlı asteroid Perşembe gecesi Dünya'nın yanından geçerek şimdiye kadar kaydedilen en yakın karşılaşmalardan birini gerçekleştirecek.

Giriş: 26.01.2023 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
Kaydedilen en yakın karşılaşma: 2023 BU, Dünya'nın yakınından geçecek
HABERTURK.COM

NASA Çarşamba günü yaptığı açıklamada; yeni keşfedilen bu asteroidin Güney Amerika'da atmosferin 3,600 kilometre üzerinden geçeceğini belirtti. Bu, tepemizde dolaşan iletişim uydularından 10 kat daha yakın olduğu anlamına geliyor. Ancak NASA açıklamasında asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali olmadığı konusunda net konuştu.

Asteroidin Dünya'ya en yakın anının yerel saatle 21:27'de gerçekleşeceği belirtildi.

Asteroid Dünya'ya çok yaklaşsa bile, bilim insanları büyük bir kısmının atmosfere inmeden yanacağını, bazı büyük parçaların ise muhtemelen meteor olarak düşeceğini söyledi.

NASA'da mühendis olan Davide Farnocchia yaptığı açıklamada, "Bu, Dünya'ya yakın bir cismin şimdiye kadar kaydedilen en yakın yaklaşmalarından biri" diye konuştu.

Cumartesi günü keşfedilen ve 2023 BU olarak bilinen asteroidin 3,5 metre ile 8,5 metre arasında bir büyüklüğe sahip olduğu düşünülüyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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