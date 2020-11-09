Kaybolmaya yüz tutan mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor - ZONGULDAK

AA

Zaman içinde yorgancılık mesleğine ilginin azalmasıyla yanına çırak bulmakta zorluk çeken Beytekin, zamana ve teknolojiye direnerek ilçede son yorgan ustası olarak çalışmaya devam ediyor.Ali Beytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda mesleklerine ilgilinin azaldığını ve çok rağbet görmediğini belirterek, haftada 10 veya en fazla 15 adet yorgan dikimi yaptıklarını söyledi.Vatandaşların hazır silikon yorganları tercih ettiğini anlatan Beytekin, şöyle konuştu:

"Yün ve pamuklu el yapımı yorganları 40 veya 50 yaş üstü olan kişiler yaptırıyor. Yani yaşı ilerlemiş insanlar alıyor. Geçmişte de yün veya pamuk kullanmış ve o şeklide de bunu devam ettiriyor. Bunun yanında hazır satılan silikon diye tabir ettiğimiz yorganlar da var. Onlar yıkandığı için müşteri onları daha çok tercih ediyor. Yün ve pamuk yorganlar yıkanmadığı için günümüzde pek fazla tercih edilmiyor. Eski insanlar genelde pamuk ve yün yorgan yaptırıyorlar. Pamuk ve yün doğal olduğu için daha sağlıklı oluyor."

- "İlçede yorgancı ustaları olarak en fazla birkaç kişi kaldık"

İlçede yorgan ustası olarak üç kişi kaldıklarını ve mesleğinin artık son demlerini yaşadığını dile getiren Ali Beytekin, "Bizim zamanımızda çok iyi işler vardı. Yani yorgana, yastığa, yatağa bir rağbet vardı ve onun için biz buraya kadar geldik. Yalnız bundan sonrası için aynı şeyi söylemek mümkün değil. İlçede yorgancı ustaları olarak en fazla birkaç kişi kaldık. Onlar da elli yaş grubu ve üstü oldukları için bizlerden sonra bu iş, bu meslek biter diyebilirim."Beytekin, ailesinin yorgancılık mesleğini üç kuşaktır devam ettirdiğine dikkati çekerek bu mesleği miras olarak değerlendirdiğini kaydetti.