Kaybolmaya yüz tutan kalaycılığı 5. kuşakta yaşatacak - ADANA

Merkez Seyhan ilçesindeki tarihi çarşıda, yaklaşık 50 yıldır kalaycılık yapan Deveci, mesleğe babasının yanında henüz 13 yaşındayken çırak olarak başladı.Yarım asırdır 4. kuşak temsilcisi olduğu mesleğini sürdüren Deveci, ata yadigarı kalaycılığı 32 yaşındaki oğlu Halil'e de öğretmenin mutluluğunu yaşıyor.- "Süper Kalaycı" olarak biliniyorHulusi Deveci, AA muhabirine, ata mesleği kalaycılığı 4 kuşaktır devam ettiklerini söyledi.Oğlunun da yanında kalaycı olduğunu aktaran Deveci, "Bizim yaptığımız kalaycılık tarihi bir meslek. Çocukluk yıllarımızda Türkiye'de her evde bakır malzemeden yapılmış eşyalar vardı. Şu anda hala tarihi restoranlarda bakırdan yapılan eşyalar kullanılıyor." diye konuştu.Adana'da "Süper Kalaycı" şeklinde tanındığını dile getiren Deveci, "Ailede 4 kuşaktır kalaycı olarak bu mesleği devam ettiriyoruz. Oğlum da şu an yanımda, 5. kuşağı yetiştirmiş oldum. Sıcak ve dumanla uğraşmak çok zor. Mesleğimizin başlangıçtan sonuna kadar hepsi zor. Bunun sayesinde emekli olduk ve çocuklarımızı okuttuk." ifadesin kullandı.Deveci, kalaycılıkta artık çırak yetişmediğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yarım asır dün gibi geçti, zaman çok hızlı aktı. Mesleğimize bir ömür verdik. Sabah geliriz dükkanı açarız. Tezgahımıza oturur müşteri bekleriz. Müşteriler cezve, tava, sürahi getirir, biz de kalaylarız. Sabah 07.00 gibi geliyoruz, 17.00'ye kadar çalışıyoruz. Adana'da hava sıcaklığı 38 derece, yaklaşık 360 derece de ateşin sıcağı var, 400 derece sıcaklığın altında çalışıyoruz."Deveci'nin oğlu Halil Deveci de ata mesleğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kalaycılık mesleğini hayatımın sonuna kadar götürmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!