Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Havai fişekten korkup kaçmıştı! 7 yıl sonra bulundu

Kaybolduktan 7 yıl sonra sahiplerine kavuştu

ABD'nin Teksas eyaletinde bir köpek sahiplerinden kaçtıktan 7 yıl sonra Florida'da bulundu

Giriş: 15.12.2022 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL
Havai fişekten korkup kaçmıştı! 7 yıl sonra bulundu
AA

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Florida'daki bir hayvan barınağından Jazzy isimli köpeğin 7 yıl sonra sahiplerine kavuştuğu bildirildi.

AA'nın BBC'den aktardığı habere göre Orange County Hayvan Hizmetleri'nin Jazzy'i bir otelde terk edilmiş halde bulduğunda zar zor yürüyebildiği belirtildi.

Yetkililer, Jazzy'nin mikroçipini kontrol ettiğinde sahiplerinin Teksas'ta yaşadığını buldu.

Barınağın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ailenin Jazzy'nin bulunduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadığı belirtildi.

HAVAİ FİŞEKTEN ÜRKÜP KAÇMIŞTI

Sahipleri, Jazzy'nin 7 yıl önce, beş yaşındayken havai fişeklerden ürküp kaçtığını ama onu aramaktan hiç vazgeçmediklerini söyledi.

Haberi alan sahipleri, birkaç gün içerisinde Texas'tan Florida'ya uçarak Jazzy'i almaya gitti.

Barınak yetkilileri, "Jazzy'nin sahibinin sesiyle canlanmasını izlemek inanılmazdı. Sahibinin elini tekrar tekrar yaladı ve vücudunu ona olabildiğince yaklaştırdı" dedi.

Köpeğin Orlando'ya nasıl geldiği veya 7 yıl boyunca nerede ve nasıl yaşadığı bilinmiyor.

*Haberin görseli Orange County Hayvan Hizmetleri'nin Facebook hesabından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD Senatosu'ndan hükümet çalışanlarına TikTok yasağı
ABD Senatosu'ndan hükümet çalışanlarına TikTok yasağı
Biden'dan eşcinsel evlilikleri koruma altına alan yasaya onay
Biden'dan eşcinsel evlilikleri koruma altına alan yasaya onay
ABD PKK/YPG ile ortak devriyelere yeniden başladı
ABD PKK/YPG ile ortak devriyelere yeniden başladı
ABD'nin buluşu neden 'çığır açıcı'?
ABD'nin buluşu neden 'çığır açıcı'?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.