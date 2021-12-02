50 kilometre uzaklıkta donmak üzereyken bulundu!

Kırsal Hamamlı Mahallesi'nde ikamet eden ve gündüz evden ayrıldıktan sonra dönmeyen zihinsel engelli Mehmet Kardaş'ın (19) ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Harekete geçen jandarma, AFAD ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Zihinsel engelli genç, ekiplerce evinden yaklaşık 50 kilometre uzakta, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Aksutekke köyü mevkisinde donmak üzereyken bulundu.

AA'nın haberine göre; yaklaşık 9 saat sonra bulunan Kardaş, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.