06 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alınan bilgiye göre, Mersin'den, Bursa'daki dayısı Ramazan Ak'ın yanına gelen Murat A. (25), gece saatlerinde dayısıyla beraber kuzenini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Hastaneden çıktıktan sonra dayısı Ramazan Ak'dan aracı durdurmasını isteyen Murat A, ormanlık alana aniden koşarak gözden kayboldu.
Yeğenini bir süre arayan Ramazan Ak, bulamayınca durumu polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. AA'nın haberine göre; bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Murat A'yı ormanlık alanda buldu.
Yeğeninin bulunmasına sevinen Ramazan Ak, bir süre ona sarıldı. Murat A, polis ekiplerine uyuşturucu hap kullandığını ve onun etkisinde olduğunu söyledi. Sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen Murat A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ramazan Ak, yeğenin davranışlarında tuhaflıklar olduğunu belirterek, "Hastaneye oğlumu getiriyorduk, eşim iğneden bahsetti. Baktım kafa dengesi yerinde değil, arabayı durdurmamı istedi ve ardından aniden koşup kaçtı. Ne olduğunu anlamadık, Bir şeyden mi korkuyor? Bir şeyden mi kaçıyor? anlamadık. Bir buçuk ay önce abisinin düğününde gördüğümde hiçbir şeyi yoktu, pırlanta gibi çocuktu ama şimdi öyle değil." diye konuştu.
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