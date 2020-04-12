AA

Alınan bilgiye göre, tarihi Harput Mahallesi'nde otizmli M.A.A'nın (9) kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu jandarmaya iletti.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler iz takip köpekleriyle yerden, "drone" ile de havandan detaylı arama çalışması başlattı.

AA'nın haberine göre, arama sonucunda yaklaşık 20 saat sonra çocuk kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta dere kenarında üşümüş ve korkmuş vaziyette bulundu.Muayene için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuğun ailesi, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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