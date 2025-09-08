Habertürk
        Kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 4 gündür sürüyor

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 11:36 Güncelleme: 08.09.2025 - 11:36
        Kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan 54 yaşındaki kadını arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, denizde kaybolan B.D'yi bulmak için yeniden çalışma başlattı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekipleri denizde arama çalışmalarını sürdürüyor. B.D.'nin yakınları da bölgede bekleyişini sürdürüyor.

        Yeniçiftlik Mahallesi'nde 4 gün önce denize giren B.D. gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgede ekiplerce arama çalışmaları başlatılmıştı.

        #tekirdağ haberleri
        #Marmaraereğlisi
        #Son dakika haberler
