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        Haberler Gündem Güncel Kaybolan iki öğrenci bulundu | Son dakika haberleri

        Kaybolan iki öğrenci bulundu

        Kars'ta haber alınamayan 2 ortaokul öğrencisinin bulunması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çocuklar 8 saat sonra bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 22:51 Güncelleme: 13.03.2025 - 00:16
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        Kaybolan iki öğrenci bulundu
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        Kars’ın Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri 14 yaşındaki Ecenaz Demiral ve Zeynep Subaran'dan saat 12.30'dan itibaren haber alamayan aileleri polise başvurdu. Yapılan başvuru üzerine polis, iki çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

        Harekete geçen polis ekipleri kenttin her noktasında kızları aradı. Polis ekipleri kızları Harakani Devlet Hastanesi’nde buldu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar daha sonra ailelerine teslim edildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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