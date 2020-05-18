Kaybolan dağcı için arama çalışması başlatıldı - MUĞLA

AA

Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre (35),6 gün önce evinin karşısındaki Mendos Dağı eteğine antrenman yapmak için çıktı.Kendisinden uzun süre haber alamayan ve çevrede arama yapan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.Emre'nin bulunması için bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.Drone desteğiyle sürdürülen arama faaliyeti, dağcının gittiği tahmin edilen bölgede yoğunlaştı.