Kaybolan çocuğunu bulunca top gibi fırlattı: Sinirlerime hakim olamadım
Konya'da gittikleri düğünde kaybolduktan sonra salonun bahçesinde bulduğu 8 yaşındaki oğlunu havaya kaldırıp, yere fırlatan baba ilk ifadesinde, "Düğünde çocuğumu bulamayınca panik oldum. Çocuğumu görünce de sinirlerime hakim olamadım. Pişmanım" dedi.
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Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan R.D., ailesiyle komşularının düğününe gitti.
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Düğün sırasında R.D.'nin 8 yaşındaki oğlu M.H.D. yanlarından ayrılıp, gözden kayboldu.
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Aile fertleri, bir süre salon içinde aradıkları çocuklarını bahçede buldu. R.D., oğlu M.H.D.'yi bulunca havaya kaldırıp, yere fırlattı. Bu anlar, güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
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BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın basında yer alması sonrası harekete geçen polis ekipleri, dün R.D.'yi gözaltına aldı.
R.D., polise verdiği ilk ifadesinde, "Düğünde çocuğumu bulamayınca panik oldum. Çocuğumu görünce de sinirlerime hakim olamadım. Pişmanım" dedi.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen R.D., adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı. M.H.D. hakkında da 'basit tıbbi müdahaleyle yaralanma' raporu verildiği belirtildi.