Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın dronla aranıyor - MERSİN

Alınan bilgiye göre, 2 Temmuz'da Çukurkonak Mahallesi'ndeki evinden çıkan alzaymır hastası Şerife Lök'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma ekipleri bölgede arama çalışmaları başlattı.Lök'ün kaybolduğu yer ile çevre mahallelerde drone ve jandarma iz takip köpeğiyle arama gerçekleştiriliyor.

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