Kaybettikleri el kullanma becerilerini çarşaf katlayıp çivi çakarak yeniden kazanıyorlar

AA

El Cerrahisi ve Replantasyon Merkezine başvuran hastalar, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü doktorlarınca muayene edildiklerin sonra üniteye sevk ediliyor.

Fizik tedavinin yanı sıra musluk açma kapama, çarşaf katlama, kapı açma, fişi prize takma, çivi çakma, kağıt kesme, oyun hamuru yoğurma gibi etkinliklerle hastaların ince motor becerilerinin yeniden geliştirilmesi ve kaba motor becerilerinin çalıştırılması sağlanıyor. Günlük yaşama uyarlanan tedaviyle hastalar, yeniden hem iş hem de ev hayatına dönebiliyor.

Bir ergoterapist ve ergoterapi teknikerinin görev yaptığı, Ocak 2021'den bu yana hizmet veren üniteden Eskişehir'in yanı sıra çevresindeki Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'tan 200 kişi yararlandı.

- "Bu hizmeti talep eden vatandaşlarımızın sayısı giderek artıyor"

Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, AA muhabirine, el cerrahisi operasyonlarını takiben hastanın tendon, eklem, kas, sinir kesisinin onarımının takip edildiğini söyledi.

Hastanın günlük yaşama uyumu ve fonksiyonelliğinin kazanımı için fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin gerektiğini belirten Bildirici, "Fizik tedavi hekimlerimizle, fizyoterapistlerimizle, ergoterapistlerimizle hastalarımızın fonksiyon kaybı yaşamaksınız iş gücüne, günlük hayata yeniden katkı vermelerini sağlıyoruz." dedi.

Bildirici, bu tür hastaların eksiksiz olarak yeniden günlük yaşamına dönebilmesi ve iş hayatına kazandırılmasının önemini vurguladı.

Parmağını kaybeden bir kişinin, iş yaşantısına dönemediği gibi ruhsal kayıplarının da olabileceğini anlatan Bildirici, "Bölgede bu hizmeti talep eden vatandaşlarımızın sayısı giderek artıyor. Biz de bu hizmeti karşılayabiliyoruz. Çok iyi ve nitelikli fizyoterapist ve ergoterapistlerimiz var. Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak gibi Eskişehir hinterlandına yakın tüm hastalara 7 gün 24 saat hizmet verebiliyoruz." diye konuştu.

- "Günlük 25 hastaya tedavi uyguluyoruz"

Fiziki Tedavi Ünitesinden sorumlu fizyoterapist Abbas Alakan da el cerrahisi, felç sonrası ya da iş kazası geçiren hastalar ile mesleki rehabilitasyona ihtiyaç duyanlara hizmet verdiklerini bildirdi.

Hastaların günlük yaşam etkinliklerine daha çabuk adapte olmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Alakan, şöyle devam etti:

"Doktorlarımızın yönlendirmesi üzerine ünitemize gelen hastalar hizmetten memnun kalıyor. El Rehabilitasyon Ünitesine gelen hastalar, ihtiyaç halinde fizik tedavi bölümümüzün her türlü imkanından faydalanabiliyor. Ana amacımız genellikle hastaların el fonksiyonlarını geliştirmek olduğu için bunu oyunla, musluk açtırarak, çarşaf katlatarak, kapı açtırarak, fişi prize takarak yapabiliyoruz. Tedaviyi günlük yaşam aktivitesine uyarlıyoruz. Elde, parmakta ya da dirsekteki kısıtı çözme hedefiyle çalışmalar yapıyoruz."

Ergoterapist Berna Küçükali de birey odaklı çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kaybedilen fonksiyonların geri kazanılmasına yönelik hizmet verdiklerinin altını çizen Küçükali, "İnce motor becerilerinin geliştirilmesi, kaba motor becerilerinin çalıştırılması, tendonlarda germe, sinir germe gibi işlemleri yapıyoruz. İhtiyaca yönelik bireyin sağlıklı hale gelmesine yönelik her türlü rehabilitasyon çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Seansları için gelen günlük 25 hastaya tedavi uyguluyoruz." bilgisini paylaştı.

Hastalardan çevre mühendisi Esra Mutlu ise ev kazası sonucu serçe parmağının cam bardak parçasıyla kesilmesinin ardından cerrahi operasyon geçirdiğini aktardı.

Parmağı bükülü kaldığı için fizik tedavi uygulamasına başlandığını kaydeden Mutlu, "Şehir Hastanesinde ergoterapi bölümünün olduğunu bilmiyordum. Burada başlayan tedavi sürecim devam ediyor. Bükük olan parmağım açıldı. 11'inci seansımdayım. Tedavim 15 seans sürecek." ifadelerini kullandı.