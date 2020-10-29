"Kaybettiğimiz hastanın serviste yatan ailesine haber vermek çok zordu"

AA

Yalova Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ve Anestezi Uzmanı Dr. Murat Kurt, AA muhabirine, salgın nedeniyle birçok gelişmiş ülkenin sağlık sisteminde aksaklıklar yaşandığını ancak Türkiye'nin bu süreci düzenli ve kontrollü geçirdiğini söyledi.

Devletin aldığı önleyici tedbirler sayesinde salgın gelmeden hazırlıkların tamamlandığını belirten Kurt, "Ekiplerimiz hep burada ve sürekli çalışıyoruz. Burada hem ilaçları kullandık hem de immünplazma tedavileri uyguladık. Yoğun bakım bu işin en zor kısmını oluşturuyor. Kimi zaman çok üzüldük, kimi zaman tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşanlarla sevindik." dedi.

Kurt, yoğun bakımda insanların en çaresiz olduğu sırada görev almanın, özel olduğu kadar zor olduğuna dikkati çekti.

Farklı duygular yaşadıklarını dile getiren Kurt, şöyle devam etti:

"Hasta yakınları hastalarını bu durumda göremezken, onların yanında oluyoruz ve bizim elimizi tutuyorlar. Kimilerini güler yüzle taburcu ediyoruz. Kimilerinin ise elini tuttuğumuzda maalesef kaybediyoruz. Henüz 51 yaşındaki pilotumuz için sonuna kadar çok uğraştık. Ailesi yoktu, biz ona destek olduk, elimizden gelen tüm tedavileri uyguladık ama kurtaramadık ve bu beni çok üzdü. Zamanında birçok insana dokunmuş ve hayatlarını kurtarmış biriydi. Bunun dışında, ailece hastanemizde tedavi olanlar oldu. Bunlardan birinde aile reisi yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken, çocukları ve eşi serviste tedavi oluyordu. Böyle bir hastamızı kaybettik ve telefon açıp serviste yatan çocuklarına haberi vermek gerçekten çok zordu."

- "Maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulmalı"

Dr. Murat Kurt, son günlerde vaka sayılarındaki artışın durdurulup geriletilebilmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde uyulması gerektiğini vurguladı.

İnsanın hayata bir kez geldiğini ifade eden Kurt, herkesin bu konuda çok özverili davranması gerektiğini vurguladı.

Kurt, şöyle konuştu:

"Pazarlar ve alışveriş merkezleri gibi kalabalığın çok olduğu yerlere tabii ki gidilecek ama önlemlerini almaları veya olabildiğince uzak durmaları gerekiyor. Çünkü burada ailece yatan hastalarımız oluyor ve gerçekten anlatılması zor duygular yaşadık. Bu duruma düşenlerin yoğun bakıma yatması kendileri için iyi olmaz. Herkesin ailesini, sevdiklerini düşünmesi gerekiyor."

- "Panikleyip ısrarla test yaptıran gencin 3'üncü sonucu pozitif çıktı"

Gaziosmanpaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde 23 yıldır görev yapan Aile Hekimi Dr. Recep Aksoy da salgının ilk günlerinde genç bir hastasının panikle 10 günde yaptırdığı 3 testten sonuncusunun pozitif çıktığını aktardı.

Hastasına, "En sonunda hedefine ulaştın." dediğini anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Hastaneye gidip gelirken kapmış muhtemelen. Sonuçta oraya gitmek bile bir risk. İnsanları kısıtlamak bir yere kadar. İnsanların kendilerini kısıtlaması gerekiyor. Dışarıda bakıyorsunuz, insanlar maske takmıyor veya çene altına indiriyor maskesini. Düğün, dernek, doğum günleri, taziyeler gibi kalabalıklar çok oluyor. Bu konulara çok şahit oldum. Hastalarım genelde bu yolla kaptı. Aslında bu virüsten korunmak kolay. Şu dönemde bir yıl sıkacağız kendimizi. Mümkün olduğu kadar kalabalık ortamdan uzak duracağız."

Son günlerde koronavirüs tehlikesinin pek umursanmadığını dile getiren Aksoy, sorumluluğu altındaki Kovid-19 tanısı konulmuş hastaların, tedbirleri gevşettikleri için virüs kaptığını belirtti.

Virüse yakalananların sonradan tedbirlerini artırdığına değinen Aksoy, "Başına gelmeyen insanlar için tedbir almak biraz havada kalıyor. Aslında ne kadar kötü olduğunu bilseler, önlemlerini o kadar artırırlar. Benim bir hastam da bu yüzden vefat etti. Yaklaşık 42 gün hastanede yoğun bakımda yattı. Hastalığı atlatamayanlar da var, o yüzden dikkatli olunması lazım." diye konuştu.