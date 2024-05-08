Kayanın üzerindeki ağaç görenlerin dikkatini çekiyor

Kaya üzerindeki meşe ağacının ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Müslüm Haras isimli vatandaş, “Kaya üzerindeki meşe ağacı apayrı bir güzelliğe sahip. Burası turizme kazandırılma noktasında değerlendirilebilir. Kayaya bir merdiven kurulabilir. Fotoğraf çektirmek isteyen yerli ve yabancı turistler için bu düşünülebilir. Burayı gören bir çok kişinin bu ağaç dikkatini çekiyor. ‘Orada bir ağaç var gördünüz mü, Dikkatinizi çekti mi,’ dediklerini bir çok kez duydum” ifadelerini kullandı.