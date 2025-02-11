Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayan otomobil 2 öğretmene çarptı! | Son dakika haberleri

        Kayan otomobil 2 öğretmene çarptı!

        İstanbul Esenyurt'ta karlı yolda feci kaza meydana geldi. Olayda buzlanan yolda kayan otomobil 2 öğretmene çarptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:47 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayan otomobil 2 öğretmene çarptı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Esenyurt'ta karlı yolda kayan otomobil önce karşı yönden gelen araca, ardından da kaldırımda yürüyen iki öğretmene çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.

        İHA'nın haberine göre Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Edinilen bilgilere feci kaza Mevlana Mahallesi Hasan Kerim Caddesi üzerinde yaşandı.

        MESLEKTAŞLARI YARDIMA KOŞTU

        Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce karşı yönden gelen otomobile, ardından da görev yaptıkları okula gitmek için kaldırımda yürüyen biri kadın iki öğretmene çarptı. Öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki meslektaşları yardıma koştu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

        KAMERAYA YANSIDI

        İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan öğretmenler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Karlı yolda yaşanan feci kaza kameraya da yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil hızla yokuş aşağı geliyor. Önce diğer otomobile çarpan araç, ardından okula gitmeye çalışan iki öğretmene çarpıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi
        Habertürk Anasayfa