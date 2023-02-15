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Kayalıktan düştü denilen avcı, tüfekle vurulmuş! Arkadaşı gözaltında

Denizli'de, domuz avına çıkan gruptaki bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen avcının vücudunda saçma bulunması üzerine gruptaki bir avcı jandarma tarafından gözaltına alındı

Giriş: 15.02.2023 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Kayalıktan düştü denilen avcı, tüfekle vurulmuş
AA

Denizli'de av sırasında kayalıklardan düştüğü iddia edilen kişinin tüfekle vurulduğu ortaya çıktı.

Belevi Mahallesi Karadağ mevkiinde domuz avına çıkan gruptaki Bahri Oğur'un (61) kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAÇMA İZLERİNE RASTLANDI

Hayatını kaybettiği belirlenen Oğur'un cesedi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopside cansız bedenin üzerinde saçma izlerine rastlandı.

İFADESİNDE ANLATTI

Jandarma ekipleri, Oğur ile ava giden grupta yer alan H.O.'yu (64) gözaltına aldı. H.O.'nun ifadesinde, çalılıkların arasındaki arkadaşını domuz sanarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Zanlı H.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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