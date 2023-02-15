Kayalıktan düştü denilen avcı, tüfekle vurulmuş

Denizli'de av sırasında kayalıklardan düştüğü iddia edilen kişinin tüfekle vurulduğu ortaya çıktı.

Belevi Mahallesi Karadağ mevkiinde domuz avına çıkan gruptaki Bahri Oğur'un (61) kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Oğur'un cesedi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopside cansız bedenin üzerinde saçma izlerine rastlandı.

Jandarma ekipleri, Oğur ile ava giden grupta yer alan H.O.'yu (64) gözaltına aldı. H.O.'nun ifadesinde, çalılıkların arasındaki arkadaşını domuz sanarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Zanlı H.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.