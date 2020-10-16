Kayalıklarda 5 gün mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı - NİĞDE

Bor ilçesi Okçu köyünde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Talip Keskin, "2 keçisinin yayladaki kayalıklarda mahsur kaldığını ve günlerdir süren çabasına rağmen hayvanlarını aşağıya indiremediğini" belirterek yardım istedi.Bölgeye giden AFAD ekibi, yaklaşık 75 metre yükseklikten halat sarkıtarak 5 gündür kayalıklarda bekleyen keçilerin bulunduğu yere ulaştı. Buradan alınan keçiler halat yardımıyla aşağı indirilerek sahibine teslim edildi.

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