Kayalıklara sıkışan turisti AFAD kurtardı

Kılıçlar Vadisi'nde fotoğraf çekmek için yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıklara tırmanan Amerikalı Greencajami Cee (58), dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Cee'nin kayalıklara sıkışması üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin taş kırıcı ile yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından Cee sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Bacağının kırıldığı belirlenen kadın turist, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.