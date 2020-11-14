Kayalıklara çarparak batan teknedeki 6 kişi kurtarıldı - ADANA

AA

Kaptan Hakkı G. ve 5 kişi, balık avlamak için tekneyle Yumurtalık'ta denize açıldı.Denizde kayalıklara çarptıktan sonra su alan tekne, batmaya başladı.Durumu fark eden bölgedeki diğer balıkçılar, tekneleriyle ulaştıkları 6 kişiyi kurtarıp kıyıya çıkardı.Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.