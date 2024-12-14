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        Haberler Spor Diğer Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu'ndan tarihi başarı - Diğer Haberleri

        Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu'ndan tarihi başarı

        Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, 132 metre atlayarak 124.9 puan ile adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 22:36 Güncelleme: 14.12.2024 - 22:36
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        Fatih Arda İpcioğlu'ndan tarihi başarı
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        Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli Takım sporcuları tarihi başarılara devam ediyor. Almanya’nın Titisee-Neustadt atlama kulesinde organize edilen Dünya Kupası yarışında Fatih Arda İpcioğlu elemede 120 metre atlayarak üst tura yükseldi. Başarılı bir sezon geçiren İpcioğlu, elemede 132 metre atlayarak 124.9 puan ile adını finale yazdırdı. 30 sporcunun katıldığı final müsabakasında da 134.5 metre atlayıp 250 puan toplayarak 20. sırada yer alan milli sporcu, Türkiye Kayakla Atlama Dünya Kupası yarışmalarında tarihin en iyi derecesini elde etti. Fatih Arda bu sonuçla 2026 Kış Olimpiyat Oyunları için emin adımlar ile ilerlemeye devam etti.

        Milli sporcu Muhammed Ali Bedir ise ilk turda 110 metre atlayarak üst tura yükseldi. Bedir bu turda 117.5 atlayarak yarışmasını tamamladı.

        Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kayakla atlamada başarılı sonuçlar almaya devam eden milli sporcuları ve milli takım antrenörleri Franc Nejc ve Samet Karta’yı tebrik etti.

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