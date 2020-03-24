Kayak merkezlerinde son durum

AA

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 170, Nemrut'ta 159, Davraz'da 113, Ilgaz'da 108, Yıldızdağı'nda 90, Palandöken'de 89, Erciyes'te 80, Ergan'da 79, Kartepe'de 65, Sarıkamış'ta 60, Konaklı'da 50, Uludağ'da 44, Denizli'de 40, Ladik'te 23, Yalnızçam'da 9 ve Kop'ta 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 25.03.2020 En düşük En yüksek Erciyes MSY -3 5 Ilgaz ÇB -2 7 Kartalkaya PB -3 6 Kartepe ÇB 0 3 Nemrut Dağı SY -4 0 Palandöken HY -3 4 Sarıkamış HY -3 5 Uludağ PB -2 5 Yıldıztepe PB -2 10

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HY: Hafif yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, MSY: Mevzi sağanak yağışlı )