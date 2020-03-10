AA

Kayak merkezlerinde son durum



- Kar kalınlığı en fazla 210 santimetreyle Kartalkaya, en az 3 santimetreyle Elmadağ'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Yıldızdağı'nda 150, Davraz'da 138, Erciyes'te 130, Nemrut'ta 124, Ilgaz'da 111, Uludağ'da 80, Kartepe'de 76, Denizli ve Palandöken'de 75, Ergan'da 70, Sarıkamış'ta 60, Konaklı'da 42, Kop'ta 34, Yıldıztepe'de 24, Yalnızçam'da 18 ve Elmadağ'da 3 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 11.03.2020 En düşük En yüksek Erciyes PB -3 7 Ilgaz ÇB -2 7 Kartalkaya PB -4 4 Kartepe ÇB 2 9 Nemrut Dağı HYY -1 5 Palandöken PB 0 4 Sarıkamış ÇB -3 6 Uludağ PB -1 5 Yıldıztepe AB 0 10

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HYY: Hafif yağmur yağışlı)