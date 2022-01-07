En fazla kar kalınlığı bu merkezde ölçüldü

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Kartalkaya'da 80, Hakkari'de 73, Haserek'te 55, Zigana'da 50, Nemrut'ta 42, Uludağ'da 40, Erciyes ve Kartepe'de 38, Mersivan 36, Kop'ta 34, Ovacık'ta 32, Keltepe'de 30, Ergan'da 29, Denizli, Hazarbaba ve Çambaşı'nda 25, Sarıkamış'ta 23, Konaklı'da 22, Davraz ve Yıldız Dağı'nda 19, Ilgaz'da 18, Yıldıztepe'de 16, Yalnızçam'da 11 ve Murat Dağı'nda 5 santimetre ölçüldü.