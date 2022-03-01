Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Ilgaz Dağı'nda, kayakseverler ve ziyaretçiler seyrine doyumsuz manzara eşliğinde güzel vakit geçirebiliyor.
AA'nın haberine göre boyları 20 metreye yaklaşan çam ormanlarının arasında Ilgaz Dağı Milli Parkı'na giriş yapan ziyaretçiler, buradan 1850 rakımdaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ve 2 bin 187 rakımdaki Yurduntepe Kayak Merkezi'ne ulaşıyor.
Telesiyej ile 2 bin 300 rakıma ulaşan ziyaretçiler, karla kaplı ormanların sunduğu manzara eşliğinde kayak ve snowboard yapabiliyor.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki kayak merkezine bu kentlerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük gibi illerden ziyaretçi geliyor.
"ILGAZ'IN GELECEĞİ ÇOK PARLAK"
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Ilgaz Dağı'nın doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini oldukça etkilediğini söyledi.
Ilgaz Dağı'nda çam ağaçları ve karın oldukça güzel ortam sunduğunu vurgulayan Oto, Ilgaz'ın alt yapı imkanları dolayısıyla ilk kez kayak deneyimi yaşamak isteyenler için oldukça uygun bir kayak merkezi olduğunu belirtti.
Oto, "Türkiye'de iki favori dağım var, bir tanesi Sarıkamış, bir tanesi Ilgaz. Kayak sporuna gelince, burası başlangıç için çok ideal bir yer. Güzel pistlerimiz var. Yurduntepe tesisimiz de açıldı. İnsanların buraya gelip doğayı yaşamasını, kayak yapmasını, bu turizm cennetimizi görmesini gönülden isterim" dedi.
Tatilcilerin Ilgaz Dağı'na ilgi gösterdiğini dile getiren Oto, şunları kaydetti:
"Çok güzel bir dağ. Çok güzel pistler açılacak. Bunun için ormana da zarar vermemek lazım. Orman yolları açıp pist yaratmalarını istiyoruz. Yangınlara karşı orman yolları açılmış olur hem de kışın kayağımızı kayarız. Dünya bunu yapıyor. İyi bir master planı yapılırsa Ilgaz'ın geleceği çok parlak. Çocuklarımızın 13-14 yaşına kadar bu gibi dağlarda kayak yapmasını istiyoruz. Bu yaştan sonra milli takıma alıyoruz. Daha dik, daha zor şartlarda kaydırıyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!