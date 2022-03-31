Kayahan doğum gününde anıldı

Doğum gününden 5 gün sonra 3 Nisan'da hayata veda eden usta sanatçı Kayan, unutulmadı. Kayahan, kızı Beste Açar tarafından Sarıyer İstinye'deki bir mekanda düzenlenen "Cennete Besteler" adı verilen program ile anıldı.
Programa; Hakan Peker, Kerem Cem, usta sanatçının dostları ve sevenleri katıldı. Geceye katılan sanatçılar ve Beste Açar, Kayahan'ın şarkılarını seslendirdi.
"BABAMI ÇOK ÖZLEDİM"
Usta sanatçının kızı Beste Açar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Aramızdan ayrılışının yedinci doğum günü, onsuz kutlayacağımız. İlk bulunduğumuz yere geldiğimizde, şurada oturdum. Karşı tarafa doğru baktım. 'Şuradaki beyaz deniz feneri neresi?' dedim. Kanlıca olabilir mi? Evet orası Kanlıca Mezarlığı. Hepimizin o anda tüyleri diken diken oldu. Projenin adı "Cennete Besteler". Babam bu gece tam karşımızda olacak. Babamın sanatçı dostları ve benim arkadaşlarım, birazdan babamın şarkılarını söyleyeceğiz. Ben de babamın şarkılarını söyleyeceğim. Doğum gününü kutlayacağız. Babamı çok özledim. Hani derler ya inanamıyorum. Sanki hep var. Hala o duygu var. Her gün o varmış gibi geliyor. Her ölüm erken ama babam çok erken öldü. 3 Nisan'da sevenleri ve arkadaşları ile gidip dua edeceğiz.
Seslendirdiği bütün şarkıları kendisi yazıp besteleyen Kayahan, adını Sezen Aksu, Zerrin Özer ve yakın arkadaşı Nilüfer'e verdiği şarkılarla duyurdu. Kayahan 45 yıllık müzik hayatında "Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Allah'ım Neydi Günahım" gibi unutulmaz eserlere imza attı.
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