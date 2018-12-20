Kaya resimleri için Güney Kore'den geldiler

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde suları çekilen Atatürk Barajı kıyısında balıkçılar tarafından Paleolitik döneme ait kaya resimleri tespit edilmişti. Resimleri görmek için Güney Kore’den heyet geldi. Heyette Ulsan Büyükşehir Meclisinden Meclis Yönetim Başkanı Duck Kwon Yoon, Meclis Yönetim Başkan Yardımcısı Sun Mi Kim, Meclis Üyesi Ho Geun Go, Meclis Üyesi Mi Hyung Kim, Meclis Üyesi Jong Hak Son, Meclis Yönetim Başkanı Yoon İl Kim, Meclis Yönetim Yardımcısı Min Hui Lee ve Meclis Yönetim Yardımcısı Yoon Ho Cha yer aldı.

SU SEVİYESİ ENGEL OLDU

Güney Kore’de su altında kalan kültür varlıklarını nasıl korunabileceği ve kültür varlıkları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için gelen heyete Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan eşlik etti. Tekne ile eserin bulunduğu bölgeye giren heyet, su seviyesinin yükselmesinden dolayı eserleri göremedi. Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan'dan bilgi alan Güney Koreli heyet, resimlerin nasıl korunacağı ile ilgili bilgiler edinmeye çalıştı.

BALIKÇILAR BULMUŞTU

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki ay önce suları çekilen Atatürk Barajı kıyısında balıkçılar tarafından Paleolitik döneme ait kaya resimleri bulundu. Bölgede incelemelerde bulunan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, balıkçılar tarafından tespit edilen alanda kaya üzerine kazıma tekniğiyle yapılan insan ve hayvan figürleri yer aldığını belirtmişti. Mehmet Alkan, kaya resimlerinin yerinde korunacağını, suların yeniden yükselmesi halinde ise yapabilecekleri bir şey olmadığını açıklamıştı. Kaya üzerinde yaban keçisi avı sahnesi ile at üzerinde süvari tasvirleri bulunurken, resimlerin bulunduğu alan, 8 metre uzunluğunda ve 70 santimetre genişliğinde.