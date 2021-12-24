Kaya parçaları zarar vermişti: Ev sahipleri yardım bekliyor

AA

Cumhuriyet Mahallesi Yenice Sokak'ta kaya düşmesi nedeniyle 11 evin güvenlik gerekçesiyle boşaltılmasının ardından sokağın giriş ve çıkışında polis ekipleri önlem aldı. AA'nın haberine göre; güvenlik güçleri, sokaktan geçişlere kontrollü şekilde izin veriyor.

Mahalle sakinlerinden Gülbeyaz Erdoğan, kendilerine evlere girilemeyeceğinin bildirilmesinin ardından zor durumda kaldıklarını söyledi. Yetkililerden evlerin arkasında tehlikeye neden olan kayaların ıslah edilmesini istediklerini anlatan Erdoğan, "Ondan sonra evime girmek istiyorum. Günlerdir komşumun evinde kalıyorum. Kış gününde kimin evinde ne kadar kalınabilir. 11 hane mağdur olduk. Ne yapılması gerekiyorsa bir an önce yapılsın." dedi.

Mahalle muhtarı Hasan Özkan da sokaktaki evlere oturulamaz raporu verildiğini ifade etti.